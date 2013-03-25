﻿ Клуб научных журналистов

16 ноября 2016 в Клубе писателей Центрального Дома литераторов состоялась девятая торжественная церемония вручения премии Дмитрия Зимина «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.( далее... )
23-24 сентября 2016 года в городе Пушкин (Санкт-Петербург) в рамках Третьего ежегодного Беляевского литературного фестиваля (Белфест-2016), организованного Беляевским фондом поддержки и развития литературы и Союзом писателей Санкт-Петербурга, состоялось торжественное вручение премий в области литературы. На протяжении многих лет Беляевский фонд поддержки и развития литературы уделяет особое внимание поощрению популяризации науки. Творческие достижения в этой области оцениваются специальной литературной премией имени А.Р.Беляева, знаменитого советского писателя-фантаста, жившего в Пушкине. На конкурс Белфест-2016 могли выдвигаться только работы, изданные в предыдущем 2015 году. ( далее... )
23 сентября 2016 года, в пятницу, в Санкт-Петербурге, в Доме писателя, состоятся Вторые Научно-литературные чтения имени А. Р. Беляева
В задачи чтений входит рассмотрение круга тем и проблем, связанных с пропагандой научного мировоззрения и методологии познания в научно-фантастической и научно-популярной литературе, по направлениям:
1) история научной фантастики и научно-популярной литературы;
2) исследование жизни и творчества авторов научной фантастики и научно-популярной литературы;
3) аспекты взаимного влияния науки, научной фантастики и научно-популярной литературы;
4) научная фантастика и научно-популярная литература как объект исследования для литературоведения и профессиональной литературной критики;
5) проблема научной и научно-технической достоверности в современной научной фантастике;
6) проблема обоснованности футурологического прогноза в современной научной фантастике и научно-популярной литературе;
7) современное состояние и перспективы развития научной фантастики и научно-популярной литературы. ( далее... )
7 июня стали известны имена номинантов премии Дмитрия Зимина «Просветитель-2016» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. В этом сезоне на конкурс было подано более 160 заявок, из которых в лонг-лист по традиции вошли 25 книг. ( далее... )
В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включены еще две организации
"В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 25.05.2015 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включены: ФОНД НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДМИТРИЯ ЗИМИНА «ДИНАСТИЯ»; НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫЙ ФОНД ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ». Факты соответствия названных организаций признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, были установлены в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве плановых документарных проверок".
Фонд "Династия" основателя компании "Вымпелком" включен в реестр НКО-иноагентов
25 мая, 19:12
"МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции России включило Фонд некоммерческих программ бизнесмена Дмитрия Зимина "Династия" в реестр НКО-иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.
Как отметили в Минюсте, факты соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, были установлены в ходе проведения проверки Главным управлением Минюста России по Москве. Как отмечается на сайте фонда, Дмитрий Зимин, основатель компании "Вымпелком" является почетным президентом фонда. Сам фонд занимается образовательными проектами".
26 марта стали известны имена номинантов публицистической премии «ПолитПросвет» сезона 2015 года. Из 90 соискателей было отобрано 13 претендентов на звание лауреата премии в номинации «Аналитика» и 15 претендентов – в номинации «Публицистика». ( далее... )
10 февраля 2014 года в Колонном зале Дома союзов прошла торжественная церемония вручения первой премии «За верность науке», учрежденной Минобрнауки. Дмитрий Ливанов вручил специальную премию «За покровительство науке» основателю фонда «Династия» Дмитрию Зимину. Популяризатором года был признан Александр Марков, "лучшим печатным СМИ" - «Троицкий вариант – Наука», лучшим интернет-проектом - «Постнаука», лучшей телевизионной программой о науке – Academia на телеканале «Культура», лучшим научно-популярным проектом года - музей «Экспериментаниум». В антиноминации «победил» канал РЕН ТВ.
20 ноября в Российском академическом молодежном театре состоялась седьмая торжественная церемония вручения премии в области научно-популярной литературы «Просветитель».
Лауреатом в номинации «Естественные и точные науки», а также в номинации «Народное голосование» стала Ася Казанцева, автор книги «Кто бы мог подумать: как мозг заставляет нас делать глупости». М.: Corpus, 2014 г.
Лауреатом в номинации «Гуманитарные науки» стал Сергей Яров, автор книги «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда». М.: Молодая гвардия, 2013 г.
Лауреатом в специальной номинации «За верное служение делу просветительства» получила газета «Троицкий вариант - Наука».
Члены жюри премии сезона 2014:
Борис Салтыков, президент Политехнического музея, председатель жюри
Алексей Семихатов, физик, переводчик
Евгений Бунимович, поэт, математик, заслуженный учитель России
Илья Колмановский, биолог, журналист
Владимир Плунгян, лингвист, лауреат 2011 года (автор книги «Почему языки такие разные»)
Дмитрий Жуков, биолог, лауреат 2013 года (автор книги «Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей»)
Виктор Сонькин, филолог, лауреат 2013 года (автор книги «Здесь был Рим»)
Победителями стали:
В номинации «Естественно-научные прикладные дисциплины (химия, физика, технологии и т.п.)»
1-е место – Егор Задереев за пост«Где, как и почему раки зимуют»
2-е место – zelenyikot.livejournal.com за пост «Как мы искали “Марс-3”»
3-е место – Александр Панчин за пост «Плацебо, ноцебо и дурацебо»
В номинации «Гуманитарные дисциплины (психология, социология и т.д.)»
1-е место – Перепёлкина Ольга за пост «Иллюзия резиновой руки», или Как мы воспринимаем искусственные части тела»
2-е место – world-japan.livejournal.com за пост «Спор о сакэ и рисе»
3-е место – Владислав Малышев за пост «Ольмеки, которые не были ольмеками»
В номинации «Теоретические научные дисциплины (космология, теоретическая физика, математика и т.п.)»
1-е место – mursic.livejournal.com за пост «Влияние Луны на Землю»
2-е место – Максим Коробов за пост «Квантовый мир: один или море?»
3-е место – mursic.livejournal.com за пост «Солнечное нейтрино, или Как выглядит Солнце с тёмной стороны Земли»
В номинации «Бытие науки (общенаучные вещи, размышления о научном методе, история и философия науки и т.п.)»
1-е место – Александр Панчин за пост «Гомеопатия, лечение по компакт-дискам и популярный научный метод»
2-е место – mursic.livejournal.com за пост «Как ходить на парусной яхте против ветра?»
3-е место – Иван Ротозеев за пост «Как выигрывать в рулетку». ( далее... )
Понедельник, 25 марта 2013 года, 20:42
Опубликовано в: Разное, Анонсы
Еще в древнейшие времена люди задавались вопросом: одинока ли наша Земля или существует множество иных обитаемых миров? Только в конце ХХ века открытия астрономов показали, что Солнечная система не уникальна: и в нашей галактике Млечный путь, и, видимо, за её пределами, существует множество планет, вращающихся вокруг своих звезд. К настоящему времени уже открыто 864 экзопланеты в 679 планетарных системах. Пока мы не можем сказать, есть ли на них жизнь, но несомненно новые технологии и более совершенные методы наблюдения, которые придут на смену сегодняшним, позволят обнаружить планеты, на которых могут быть благоприятные условия для существования жизни.
Об истории открытия экзопланет, о методах обнаружения, о том, как происходит формирование планет вокруг звезд, о перспективах в изучении внесолнечных систем расскажет академик РАН Лев Матвеевич Зеленый, директор Института космических исследований РАН (ИКИ).
Дата: 28 марта 2013 г.
Место проведения: конференц-зал Мемориального музея космонавтики (м. ВДНХ)
Начало лекции: 19:00
Продолжительность лекции с ответами на вопросы: 1 час.
Входной билет: 200 руб. (для социально-незащищенных групп населения - 20 руб.)