6 февраля 2018 года в Минобрнауки России состоялось торжественное награждение победителей IV Всероссийской премии «За верность науке». Награды были вручены по 10 номинациям, охватывающим все направления популяризации достижений отечественной науки.

Лауреаты и финалисты IV Всероссийской премии «За верность науке»

Лучший научно-популярный проект года

Лауреат «Научно-просветительские форумы «Учёные против мифов»

Финалист Коммуникационная кампания Меморандума «О лженаучности гомеопатии»

Финалист Научно-просветительский проект «Летняя школа»

Лучший онлайн-проект о науке

Лауреат Информационно-сервисный портал «Индикатор»

Финалист Просветительский проект «Арзамас»

Финалист Раздел «Наука» онлайн-проекта «Газета.Ру»

Лучший проект в социальных сетях о науке

Лауреат Научно-популярный канал «Химия просто»

Финалист Сообщество в социальных сетях «Открытый космос»

Финалист Телеграм-канал «Намочи манту»

Лучшее периодическое печатное издание о науке

Лауреат Научно-популярный журнал «НАУКА из первых рук»

Финалист Отдел науки журнала «Русский Репортер»

Финалист Приложение «НГ-наука», «Независимая газета»

Лучшая радиопрограмма о науке

Лауреат Научно-популярная программа «Передача данных», радио «Комсомольская правда»

Финалист Программа «На пальцах», радио «Эхо Москвы»

Финалист Программа «Родина слонов», радио «Говорит Москва»

Лучшая телевизионная программа о науке

Лауреат Программа «Чудо техники», телеканал НТВ

Финалист Программа «Морская», телеканал «Общественное телевидение Приморья»

Финалист Программа « Кафедра. Проект для Homo sapiens», телеканал «Россия 24. Алтай»

Лучший детский проект о науке

Лауреат Научно-познавательный журнал «Квантик»

Финалист Познавательная телепрограмма «Видимое-невидимое», телеканал «Россия 1»

Финалист Рубрика «Хочу всё знать!», журнал «Большая переменка»

Лучшая фоторабота о науке

Лауреат Илья Гомыранов, Проект «Дикая природа в объективе Ильи Гомыранова»

Финалист Алексей Серегин, Арт-проект «Ноев ковчег растений»

Финалист Антонина Стеценко, Проект «Лисов жжёт»

Специальная премия «Популяризатор науки – 2017»

Лауреат Дробышевский Станислав Владимирович

Финалист Сурдин Владимир Георгиевич

Финалист Панчин Александр Юрьевич

Специальная премия «Прорыв года»

Лауреат Просветительский проект «НаукаPRO»

Финалист Программа «На пальцах», радио «Эхо Москвы»

Финалист Информационно-сервисный портал «Индикатор»

Специальный приз «Особый взгляд» за активную позицию в области научной журналистики

Лауреат Телышев Александр Сергеевич, корреспондент РИА Новости

Специальный приз за вклад и популяризацию российской науки и развитие научной журналистики

Лауреат Конкурс «Снимай науку», телеканал «Наука»

Антипремия

Лауреат НПФ Материа Медика Холдинг

Всероссийская премия «За верность науке» учреждена Министерством образования и науки Российской Федерации в 2014 году с целью поощрения журналистов, учёных и представителей бизнеса, сделавших важный вклад в развитие российской науки и её освещение. В 2018 году партнёрами Премии стали Российская академия наук и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Особое внимание Премии уделяет Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», одним из приоритетных направлений деятельности которого является популяризация научных достижений.

Полный список финалистов премии «За верность науке» опубликован на сайте Минобрнауки России.