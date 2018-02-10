(Максим Борисов)
Опубликовано в: Пресс-релизы, Популяризация, Наука
6 февраля 2018 года в Минобрнауки России состоялось торжественное награждение победителей IV Всероссийской премии «За верность науке». Награды были вручены по 10 номинациям, охватывающим все направления популяризации достижений отечественной науки.
Лауреаты и финалисты IV Всероссийской премии «За верность науке»
Лучший научно-популярный проект года
Лауреат «Научно-просветительские форумы «Учёные против мифов»
Финалист Коммуникационная кампания Меморандума «О лженаучности гомеопатии»
Финалист Научно-просветительский проект «Летняя школа»
Лучший онлайн-проект о науке
Лауреат Информационно-сервисный портал «Индикатор»
Финалист Просветительский проект «Арзамас»
Финалист Раздел «Наука» онлайн-проекта «Газета.Ру»
Лучший проект в социальных сетях о науке
Лауреат Научно-популярный канал «Химия просто»
Финалист Сообщество в социальных сетях «Открытый космос»
Финалист Телеграм-канал «Намочи манту»
Лучшее периодическое печатное издание о науке
Лауреат Научно-популярный журнал «НАУКА из первых рук»
Финалист Отдел науки журнала «Русский Репортер»
Финалист Приложение «НГ-наука», «Независимая газета»
Лучшая радиопрограмма о науке
Лауреат Научно-популярная программа «Передача данных», радио «Комсомольская правда»
Финалист Программа «На пальцах», радио «Эхо Москвы»
Финалист Программа «Родина слонов», радио «Говорит Москва»
Лучшая телевизионная программа о науке
Лауреат Программа «Чудо техники», телеканал НТВ
Финалист Программа «Морская», телеканал «Общественное телевидение Приморья»
Финалист Программа « Кафедра. Проект для Homo sapiens», телеканал «Россия 24. Алтай»
Лучший детский проект о науке
Лауреат Научно-познавательный журнал «Квантик»
Финалист Познавательная телепрограмма «Видимое-невидимое», телеканал «Россия 1»
Финалист Рубрика «Хочу всё знать!», журнал «Большая переменка»
Лучшая фоторабота о науке
Лауреат Илья Гомыранов, Проект «Дикая природа в объективе Ильи Гомыранова»
Финалист Алексей Серегин, Арт-проект «Ноев ковчег растений»
Финалист Антонина Стеценко, Проект «Лисов жжёт»
Специальная премия «Популяризатор науки – 2017»
Лауреат Дробышевский Станислав Владимирович
Финалист Сурдин Владимир Георгиевич
Финалист Панчин Александр Юрьевич
Специальная премия «Прорыв года»
Лауреат Просветительский проект «НаукаPRO»
Финалист Программа «На пальцах», радио «Эхо Москвы»
Финалист Информационно-сервисный портал «Индикатор»
Специальный приз «Особый взгляд» за активную позицию в области научной журналистики
Лауреат Телышев Александр Сергеевич, корреспондент РИА Новости
Специальный приз за вклад и популяризацию российской науки и развитие научной журналистики
Лауреат Конкурс «Снимай науку», телеканал «Наука»
Антипремия
Лауреат НПФ Материа Медика Холдинг
Всероссийская премия «За верность науке» учреждена Министерством образования и науки Российской Федерации в 2014 году с целью поощрения журналистов, учёных и представителей бизнеса, сделавших важный вклад в развитие российской науки и её освещение. В 2018 году партнёрами Премии стали Российская академия наук и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Особое внимание Премии уделяет Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», одним из приоритетных направлений деятельности которого является популяризация научных достижений.
Полный список финалистов премии «За верность науке» опубликован на сайте Минобрнауки России.
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