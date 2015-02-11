10 февраля 2014 года в Колонном зале Дома союзов прошла торжественная церемония вручения первой премии «За верность науке», учрежденной Минобрнауки. Дмитрий Ливанов вручил специальную премию «За покровительство науке» основателю фонда «Династия» Дмитрию Зимину. Популяризатором года был признан Александр Марков, "лучшим печатным СМИ" - «Троицкий вариант – Наука», лучшим интернет-проектом - «Постнаука», лучшей телевизионной программой о науке – Academia на телеканале «Культура», лучшим научно-популярным проектом года - музей «Экспериментаниум». В антиноминации «победил» канал РЕН ТВ.

http://www.truescience.ru/ (здесь можно посмотреть номинации, жюри и т.д.)

http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=93245

http://www.gazeta.ru/science/news/2015/02/10/n_6912121.shtml

http://lenta.ru/news/2015/02/11/minobraward/

http://polit.ru/news/2015/02/11/za_vernost_nauke2015/

http://trv-science.ru/2015/02/11/trv-laureat-premii-za-vernost-nauke/

http://www.vedomosti.ru/politics/news/39252871/pobeditelem-premii-minobrnauki-v-oblasti-populyarizacii

http://www.kommersant.ru/doc/2665117