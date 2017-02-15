Министерство образования и науки России наградило лучших популяризаторов года в Москве 8 февраля, в День Российской науки. Торжественная церемония награждения лауреатов III ежегодной премии «За верность науке» прошла в Московском международном Доме музыки, участие в ней приняли более 150 ученых, журналистов, государственных деятелей и представителей фондов.

«Популяризация науки нередко является такой же важной, как и сами научные достижения. Все, кто освещает науку, объединяет усилия учёных, научных организаций, средств массовой информации, бизнеса и других институтов гражданского общества – делает крайне важную работу, которая заслуживает всемерного поощрения. Премия "За верность науке" является одним из инструментов такой поддержки», – заявила глава Минобрнауки России Ольга Васильева на церемонии вручения премии.

Среди почетных гостей, которые вручили награды лауреатам, были ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, руководитель Федерального агентства научных организаций России Михаил Котюков, вице- президент Сколтеха Александр Сафонов, астрофизик и популяризатор Сергей Попов и другие заслуженные эксперты.

Лауреаты премии «За верность науке»



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