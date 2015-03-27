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Объявлены номинанты премии «ПолитПросвет-2015»
(admin)

Пятница, 27 марта 2015 года, 19:59
Опубликовано в: Пресс-релизы, Анонсы

26 марта стали известны имена номинантов публицистической премии «ПолитПросвет» сезона 2015 года. Из 90 соискателей было отобрано 13 претендентов на звание лауреата премии в номинации «Аналитика» и 15 претендентов – в номинации «Публицистика».

В 2015 году на конкурс принимались газетные, журнальные, радио-, телевизионные и онлайн-публикации общественно-политической тематики. В качестве заявителей выступили редакции центральных и региональных СМИ, общественные организации, члены Жюри премии и члены Совета фонда «Либеральная миссия». В итоге Оргкомитет определил 28 номинантов, из числа которых Жюри выберет финалистов, а затем и двух лауреатов, по одному в каждой номинации.

Объявление шорт-листа премии состоится не позднее 25 апреля этого года. Работы финалистов будут опубликованы в сборнике с DVD-приложением и разосланы по университетским библиотекам России.

Имена лауреатов станут известны 27 мая, во время торжественной церемонии. Денежное вознаграждение каждого из них составит 250 тыс. рублей. Победители по традиции прочтут серию лекций в университетах РФ.

Состав жюри в номинации «Аналитика»:

  • Евгений Ясин, президент фонда «Либеральная миссия»,
  • Дмитрий Орешкин, политолог, политгеограф,
  • Сергей Шпилькин, физик, эксперт в области электоральной статистики, лауреат премии «ПолитПросвет-2012».

Состав жюри в номинации «Публицистика»:

  • Анна Качкаева, журналист, профессор НИУ ВШЭ,
  • Татьяна Малкина, журналист, основатель журнала «Отечественные записки» (2001-2014),
  • Наталья Синдеева, основатель телеканала «Дождь».

Председатель жюри в обеих номинациях – писатель и публицист Александр Архангельский.

Все решения принимаются членами Жюри и Оргкомитета на основе критериев, которые определяются ими самостоятельно, соответствуют их представлениям о профессионализме и гражданственности и не входят в противоречие с законами РФ.

ЛОНГ-ЛИСТ В НОМИНАЦИИ «АНАЛИТИКА»

  1. Александр Кынев
    За доклады для «Комитета гражданских инициатив» по Мониторингу региональных выборов 2014
  1. Дмитрий Бутрин
    За серию публикаций на сайте www.inliberty.ru
  1. Георгий Мирский
    За серию публикаций в «Ведомостях», «Новой газете» и на сайте радиостанции «Эхо Москвы»
  1. Екатерина Шульман
    За серию публикаций в «Ведомостях»
  1. Владимир Гельман
    За серию статей «Развилки России» на сайте www.slon.ru
  1. Владислав Иноземцев
    За серию статей на сайте www.slon.ru
  1. Владимир Пастухов
    За серию статей в Новой газете и на сайтах www.polit.ru, www.bbc.co.uk
  1. Коллектив авторов во главе с В.В. Волковым из Института проблем правоприменения (в числе которых Т.Ю.Бочаров, А.В.Дмитриева, Е.Н.Моисеева, Э.Л.Панеях, М.Л.Поздняков, Д.А.Скугаревский, К.Д.Титаев, Е.А.Ходжаева, И.В.Четверикова, М.С.Шклярук)
    За серию публикаций в «Ведомостях»
  1. Александр Габуев
    За серию аналитических материалов о Китае в журналах «КоммерсантЪ-Власть» и «Россия в глобальной политике», а также на сайте www.carnegie.ru
  1. Наталия Смирнова и Григорий Охотин
    За доклад «Политические репрессии в России в 2011—2014 годах: административные преследования», опубликованный на сайте www.ovdinfo.org
  1. Игорь Клямкин
    За серию публикаций на сайте фонда «Либеральная миссия» www.liberal.ru
  1. Сергей Алексашенко
    За серию публикаций в журнале Forbes
  1. Игорь Яковенко
    За серию публикаций в своем блоге http://igoryakovenko.blogspot.ru/

ЛОНГ-ЛИСТ В НОМИНАЦИИ «ПУБЛИЦИСТИКА»

  1. Лев Шлосберг
    За расследование о псковских десантниках, воевавших на Украине, опубликованных в газете «Псковская губерния»
  1. Мария Эйсмонт
    За репортажи на телеканале «Дождь» и на сайте www.snob.ru
  1. Михаил Ямпольский
    За серию статей на сайте www.colta.ru
  1. Ирина Прохорова
    За программу «Система ценностей» на телеканале РБК-ТВ
  1. Константин Эггерт
    За колонки на сайте www.kommersant.ru
  1. Константин Гаазе
    За серию публикаций в журнале Forbes
  1. Илья Мильштейн
    За серию публикаций на сайте www.grani.ru
  1. Андрей Мовчан
    За серию публикаций об Украине и об экономике России на сайте www.slon.ru
  1. Олег Кашин
    За серию публикаций на сайте www.slon.ru
  1. Александр Привалов
    За серию публикаций в журнале «Эксперт» 
  1. Татьяна Щербина
    За серию публикаций на сайте www.gefter.ru
  1. Лев Клейн
    За серию публикаций в газете «Троицкий вариант – Наука»
  1. Кирилл Мартынов
    За публикации в газете «РБК Daily», «Новой газете», на сайтах www.slon.ru и www.rosbalt.ru
  1. Елена Рачева
    За серию публикаций в «Новой газете»
  1. Наталья Галимова
    За публикации на сайте www.gazeta.ru

Полная коллекция ссылок на публикации номинантов представлена на сайте премии http://politprosvet.org/winners/

За дополнительными комментариями обращайтесь, пожалуйста, к координатору премии «ПолитПросвет» Анастасии Белокопытовой по адресу premiapolitprosvet@gmail.com или по телефону +7 926 461-32-22

Подробнее о новом сезоне и новом формате по ссылке на сайте премии.

Конкурс «ПолитПросвет» основан в 2011 году и проводится ежегодно при поддержке фонда «Либеральная миссия». Миссией Конкурса является выбор и поощрение авторов публицистически ярко формулирующих позицию по актуальным вопросам общественной и политической жизни. Цель Конкурса - привлечение внимания и поощрение публичных интеллектуалов в области современной политики и общественной жизни.


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