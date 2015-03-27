26 марта стали известны имена номинантов публицистической премии «ПолитПросвет» сезона 2015 года. Из 90 соискателей было отобрано 13 претендентов на звание лауреата премии в номинации «Аналитика» и 15 претендентов – в номинации «Публицистика».

В 2015 году на конкурс принимались газетные, журнальные, радио-, телевизионные и онлайн-публикации общественно-политической тематики. В качестве заявителей выступили редакции центральных и региональных СМИ, общественные организации, члены Жюри премии и члены Совета фонда «Либеральная миссия». В итоге Оргкомитет определил 28 номинантов, из числа которых Жюри выберет финалистов, а затем и двух лауреатов, по одному в каждой номинации.

Объявление шорт-листа премии состоится не позднее 25 апреля этого года. Работы финалистов будут опубликованы в сборнике с DVD-приложением и разосланы по университетским библиотекам России.

Имена лауреатов станут известны 27 мая, во время торжественной церемонии. Денежное вознаграждение каждого из них составит 250 тыс. рублей. Победители по традиции прочтут серию лекций в университетах РФ.

Состав жюри в номинации «Аналитика»:

Евгений Ясин, президент фонда «Либеральная миссия»,

Дмитрий Орешкин, политолог, политгеограф,

Сергей Шпилькин, физик, эксперт в области электоральной статистики, лауреат премии «ПолитПросвет-2012».

Состав жюри в номинации «Публицистика»:

Анна Качкаева, журналист, профессор НИУ ВШЭ,

Татьяна Малкина, журналист, основатель журнала «Отечественные записки» (2001-2014),

Наталья Синдеева, основатель телеканала «Дождь».

Председатель жюри в обеих номинациях – писатель и публицист Александр Архангельский.

Все решения принимаются членами Жюри и Оргкомитета на основе критериев, которые определяются ими самостоятельно, соответствуют их представлениям о профессионализме и гражданственности и не входят в противоречие с законами РФ.

ЛОНГ-ЛИСТ В НОМИНАЦИИ «АНАЛИТИКА»

Александр Кынев

За доклады для «Комитета гражданских инициатив» по Мониторингу региональных выборов 2014

Дмитрий Бутрин

За серию публикаций на сайте www.inliberty.ru

Георгий Мирский

За серию публикаций в «Ведомостях», «Новой газете» и на сайте радиостанции «Эхо Москвы»

Екатерина Шульман

За серию публикаций в «Ведомостях»

Владимир Гельман

За серию статей «Развилки России» на сайте www.slon.ru

Владислав Иноземцев

За серию статей на сайте www.slon.ru

Владимир Пастухов

За серию статей в Новой газете и на сайтах www.polit.ru , www.bbc.co.uk

Коллектив авторов во главе с В.В. Волковым из Института проблем правоприменения (в числе которых Т.Ю.Бочаров, А.В.Дмитриева, Е.Н.Моисеева, Э.Л.Панеях, М.Л.Поздняков, Д.А.Скугаревский, К.Д.Титаев, Е.А.Ходжаева, И.В.Четверикова, М.С.Шклярук)

За серию публикаций в «Ведомостях»

Александр Габуев

За серию аналитических материалов о Китае в журналах «КоммерсантЪ-Власть» и «Россия в глобальной политике», а также на сайте www.carnegie.ru

Наталия Смирнова и Григорий Охотин

За доклад «Политические репрессии в России в 2011—2014 годах: административные преследования», опубликованный на сайте www.ovdinfo.org

Игорь Клямкин

За серию публикаций на сайте фонда «Либеральная миссия» www.liberal.ru

Сергей Алексашенко

За серию публикаций в журнале Forbes

Игорь Яковенко

За серию публикаций в своем блоге http://igoryakovenko.blogspot.ru/

ЛОНГ-ЛИСТ В НОМИНАЦИИ «ПУБЛИЦИСТИКА»

Лев Шлосберг

За расследование о псковских десантниках, воевавших на Украине, опубликованных в газете «Псковская губерния»

Мария Эйсмонт

За репортажи на телеканале «Дождь» и на сайте www.snob.ru

Михаил Ямпольский

За серию статей на сайте www.colta.ru

Ирина Прохорова

За программу «Система ценностей» на телеканале РБК-ТВ

Константин Эггерт

За колонки на сайте www.kommersant.ru

Константин Гаазе

За серию публикаций в журнале Forbes

Илья Мильштейн

За серию публикаций на сайте www.grani.ru

Андрей Мовчан

За серию публикаций об Украине и об экономике России на сайте www.slon.ru

Олег Кашин

За серию публикаций на сайте www.slon.ru

Александр Привалов

За серию публикаций в журнале «Эксперт»

Татьяна Щербина

За серию публикаций на сайте www.gefter.ru

Лев Клейн

За серию публикаций в газете « Троицкий вариант – Наука »

Кирилл Мартынов

За публикации в газете «РБК Daily», «Новой газете», на сайтах www.slon.ru и www.rosbalt.ru

Елена Рачева

За серию публикаций в «Новой газете»

Наталья Галимова

За публикации на сайте www.gazeta.ru

Полная коллекция ссылок на публикации номинантов представлена на сайте премии http://politprosvet.org/winners/

За дополнительными комментариями обращайтесь, пожалуйста, к координатору премии «ПолитПросвет» Анастасии Белокопытовой по адресу premiapolitprosvet@gmail.com или по телефону +7 926 461-32-22

Подробнее о новом сезоне и новом формате по ссылке на сайте премии.

Конкурс «ПолитПросвет» основан в 2011 году и проводится ежегодно при поддержке фонда «Либеральная миссия». Миссией Конкурса является выбор и поощрение авторов публицистически ярко формулирующих позицию по актуальным вопросам общественной и политической жизни. Цель Конкурса - привлечение внимания и поощрение публичных интеллектуалов в области современной политики и общественной жизни.