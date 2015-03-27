26 марта стали известны имена номинантов публицистической премии «ПолитПросвет» сезона 2015 года. Из 90 соискателей было отобрано 13 претендентов на звание лауреата премии в номинации «Аналитика» и 15 претендентов – в номинации «Публицистика».
В 2015 году на конкурс принимались газетные, журнальные, радио-, телевизионные и онлайн-публикации общественно-политической тематики. В качестве заявителей выступили редакции центральных и региональных СМИ, общественные организации, члены Жюри премии и члены Совета фонда «Либеральная миссия». В итоге Оргкомитет определил 28 номинантов, из числа которых Жюри выберет финалистов, а затем и двух лауреатов, по одному в каждой номинации.
Объявление шорт-листа премии состоится не позднее 25 апреля этого года. Работы финалистов будут опубликованы в сборнике с DVD-приложением и разосланы по университетским библиотекам России.
Имена лауреатов станут известны 27 мая, во время торжественной церемонии. Денежное вознаграждение каждого из них составит 250 тыс. рублей. Победители по традиции прочтут серию лекций в университетах РФ.
Состав жюри в номинации «Аналитика»:
Евгений Ясин, президент фонда «Либеральная миссия»,
Дмитрий Орешкин, политолог, политгеограф,
Сергей Шпилькин, физик, эксперт в области электоральной статистики, лауреат премии «ПолитПросвет-2012».
Состав жюри в номинации «Публицистика»:
Анна Качкаева, журналист, профессор НИУ ВШЭ,
Татьяна Малкина, журналист, основатель журнала «Отечественные записки» (2001-2014),
Наталья Синдеева, основатель телеканала «Дождь».
Председатель жюри в обеих номинациях – писатель и публицист Александр Архангельский.
Все решения принимаются членами Жюри и Оргкомитета на основе критериев, которые определяются ими самостоятельно, соответствуют их представлениям о профессионализме и гражданственности и не входят в противоречие с законами РФ.
ЛОНГ-ЛИСТ В НОМИНАЦИИ «АНАЛИТИКА»
Александр Кынев За доклады для «Комитета гражданских инициатив» по Мониторингу региональных выборов 2014
Коллектив авторов во главе с В.В. Волковым из Института проблем правоприменения (в числе которых Т.Ю.Бочаров, А.В.Дмитриева, Е.Н.Моисеева, Э.Л.Панеях, М.Л.Поздняков, Д.А.Скугаревский, К.Д.Титаев, Е.А.Ходжаева, И.В.Четверикова, М.С.Шклярук) За серию публикаций в «Ведомостях»
Александр Габуев За серию аналитических материалов о Китае в журналах «КоммерсантЪ-Власть» и «Россия в глобальной политике», а также на сайте www.carnegie.ru
Наталия Смирнова и Григорий Охотин За доклад «Политические репрессии в России в 2011—2014 годах: административные преследования», опубликованный на сайте www.ovdinfo.org
Игорь Клямкин За серию публикаций на сайте фонда «Либеральная миссия» www.liberal.ru
Сергей Алексашенко За серию публикаций в журнале Forbes
За дополнительными комментариями обращайтесь, пожалуйста, к координатору премии «ПолитПросвет» Анастасии Белокопытовой по адресу premiapolitprosvet@gmail.com или по телефону +7 926 461-32-22
Подробнее о новом сезоне и новом формате по ссылке на сайте премии.
Конкурс «ПолитПросвет» основан в 2011 году и проводится ежегодно при поддержке фонда «Либеральная миссия». Миссией Конкурса является выбор и поощрение авторов публицистически ярко формулирующих позицию по актуальным вопросам общественной и политической жизни. Цель Конкурса - привлечение внимания и поощрение публичных интеллектуалов в области современной политики и общественной жизни.
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