Минюст России ( http://minjust.ru/ru/press/news/v-reestr-nekommercheskih-organizaciy-vypolnyayushchih-funkcii-inostrannogo-agenta-10 ):

В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включены еще две организации

"В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 25.05.2015 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включены: ФОНД НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДМИТРИЯ ЗИМИНА «ДИНАСТИЯ»; НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫЙ ФОНД ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ». Факты соответствия названных организаций признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, были установлены в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве плановых документарных проверок".

Фонд "Династия" основателя компании "Вымпелком" включен в реестр НКО-иноагентов

25 мая, 19:12

"МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции России включило Фонд некоммерческих программ бизнесмена Дмитрия Зимина "Династия" в реестр НКО-иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

Как отметили в Минюсте, факты соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, были установлены в ходе проведения проверки Главным управлением Минюста России по Москве. Как отмечается на сайте фонда, Дмитрий Зимин, основатель компании "Вымпелком" является почетным президентом фонда. Сам фонд занимается образовательными проектами".