В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включены еще две организации
"В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 25.05.2015 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включены: ФОНД НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДМИТРИЯ ЗИМИНА «ДИНАСТИЯ»; НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫЙ ФОНД ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ». Факты соответствия названных организаций признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, были установлены в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве плановых документарных проверок".
Фонд "Династия" основателя компании "Вымпелком" включен в реестр НКО-иноагентов
25 мая, 19:12
"МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции России включило Фонд некоммерческих программ бизнесмена Дмитрия Зимина "Династия" в реестр НКО-иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.
Как отметили в Минюсте, факты соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, были установлены в ходе проведения проверки Главным управлением Минюста России по Москве. Как отмечается на сайте фонда, Дмитрий Зимин, основатель компании "Вымпелком" является почетным президентом фонда. Сам фонд занимается образовательными проектами".
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