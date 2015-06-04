4 июня на пресс-конференции в кафе ДОМ12 были названы номинанты премии в области научно-популярной литературы « Просветитель-2015 ».

В этом сезоне на конкурс принимались книги научно-популярного жанра на любую тематику, изначально написанные на русском языке и находящиеся в первичной продаже, вне зависимости от даты издания. К рассмотрению принимались рукописи, находящиеся в процессе издания на стадии макета, по заявкам издательств. На конкурс не принимались научные монографии, школьные и вузовские учебники и пособия, журналы, биографии и мемуары. Всего было подано более 120 заявок.

Длинный список, в который вошли 25 книг, огласили сопредседатели Оргкомитета премии: писатель, телеведущий Александр Архангельский и глава Института книги Александр Гаврилов.

Торжественное объявление лауреатов премии по традиции назначено на третий четверг ноября, т.е. в этом году церемония награждения состоится 19 ноября. Лауреаты премии получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, финалисты получат по 100 тысяч рублей. Издателей книг лауреатов наградят денежным сертификатом достоинством в 130 тысяч рублей на продвижение книг на рынке.

В преддверии церемонии награждения 14 ноября состоится «День Просветителя» – праздник для любителей науки, научно-популярной литературы и просто любознательных людей.

В жюри сезона 2015 вошли:

• Борис Салтыков, президент Политехнического музея, председатель жюри

• Алексей Семихатов, физик, переводчик

• Евгений Бунимович, поэт, математик, заслуженный учитель России

• Илья Колмановский, биолог, журналист

• Владимир Плунгян, лингвист, лауреат 2011 года (автор книги «Почему языки такие разные»)

• Сергей Яров, историк, лауреат 2014 года (автор книги «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда»)

• Ася Казанцева, биолог, лауреат 2014 года (автор книги «Кто бы мог подумать: как мозг заставляет нас делать глупости»)

ЛОНГ-ЛИСТ ПРЕМИИ «ПРОСВЕТИТЕЛЬ» СЕЗОНА 2015 ГОДА

1. Андреев Николай Николаевич, Коновалов Сергей Петрович, Панюнин Никита Михайлович «Математическая составляющая». (М.: Фонд «Математические этюды», книга будет издана в сентябре 2015 года)

2. Анисимов Евгений Викторович «Императорская Россия». (СПб.: Питер, 2015)

3. Алексеев Александр Сергеевич «История, измеренная в пятиклассниках». (М.: АНО «Редакция журнала «Наука и жизнь», 2014)

4. Алексеев Сергей Викторович, Инков Александр Александрович «Скифы: Исчезнувшие владыки степей». (М.: Вече, 2015)

5. Вахштайн Виктор «Дело о повседневности. Социология в судебных прецедентах». (СПб.: Центр Гуманитарных инициатив, 2015)

6. Войтенко Игорь «Территория недоступности». (СПб.: Издательство «Просветитель», 2014)

7. Гагаев Сергей Юрьевич «Записки водолазного старшины. Взгляд зоолога-натуралиста». (М.: СПб.: Товарищество научно-популярных изданий КМК, 2012)

8. Дорофеев Владислав Юрьевич (под ред.) «Великие лекарства. В борьбе за жизнь». (М.: Альпина нон-фикшн, 2015)

9. Дмитриев Игорь Сергеевич «Упрямый Галилей». (М.: Новое литературное обозрение, 2015)

10. Кандель Феликс Соломонович «Евреи России. Времена и события: История евреев Российской империи». (М.: Мосты культуры/Гешарим, 2014)

11. Кантор Юлия Захаровна «Заклятая дружба. Секретное сотрудничество СССР И Германии 20-30-х годов». (М.: Политическая энциклопедия, 2014)

12. Кенжеев Бахыт, Образцов Пётр «Удивительные истории о веществах самых разных. Тайны тех, что составляют землю, воду, воздух... и поэзию». (М.: ЛомоносовЪ, книга будет издана в июле 2015)

13. Кувшинова Мария «Кино как визуальный код». (СПб.: Мастерская «Сеанс», 2014)

14. Королёва Марина Александровна «Чисто по-русски». (М.: Студия Pagedown, 2014)

15. Лебина Наталья Борисовна «Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю». (М.: Новое литературное обозрение, 2015)

16. Марков Александр Владимирович, Наймарк Елена Борисовна «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий». (М.: АСТ: Corpus, 2014)

17. Мусин Александр Евгеньевич «Церковная старина в современной России». (СПб.: Петербургское востоковедение, 2010)

18. Недвига Степан Иванович «Так кто же изобрел радио?». (Екатеринбург: Банк культурной информации, 2014)

19. Соколов Александр Борисович «Мифы об эволюции человека». (М.: Альпина нон-фикшн, 2015)

20. Стрелков Евгений Михайлович «Фигуры разума». (Н. Новгород: Дирижабль, 2015)

21. Смирнов Владислав Павлович «Две войны - одна победа». ( М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2015)

22. Сурдин Владимир Георгиевич (под ред.) «Галактики». (М.: Физматлит, 2013)

23. Шкарин Вячеслав Васильевич, Сапёркин Николай Валентинович, Сергеева Анжелика Вячеславовна «Инфекции. История трагедий и побед». (Н. Новгород: Издательство «Ремедиум Приволжье», 2014)

24. Юрчак Алексей «Это было навсегда, пока не кончилось». (М.: Новое литературное обозрение, 2014)

25. Яснов Михаил Давидович «Путешествие в Чудетство. Книга о детях, детской поэзии и детских поэтах». (СПб.: Союз писателей СПб, Фонд «Дом детской книги», 2014)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ СЕЗОНА 2015 ГОДА

Помимо основных номинаций («Естественные науки» и «Гуманитарные науки»), в этому году введены две специальные номинации – «Биография» и «Краеведение». Лауреаты специальных номинаций получат денежное вознаграждение в размере 60 тысяч рублей, финалисты получат по 30 тысяч рублей.

БИОГРАФИИ

1. Шубинский Валерий. «Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру». (М.: АСТ: Corpus, 2015)

2. Кокурина Елена «Наталья Бехтерева. Код жизни». (М.: ООО «Бослен», 2015)

3. Хлевнюк Олег «Сталин. Жизнь одного вождя». (М.: АСТ: Corpus, 2015)

КРАЕВЕДЕНИЕ

1. Гольдфарб Станислав Иосифович «Мир Байкала». (Иркутск, 2010)

2. Лебедева Е.А. и сотрудники музея (С.В. Воробьева, А.С. Куусела, И.И. Набокова, Т.В. Павлова) «Остров Преображения (к 300-летию Преображенской церкви на острове Кижи)». (М.: Московский центр упаковки, 2014)

3. Потравнов А.Л., Хмельник Т.Ю. «Путешествие Вокруг Ладоги». (СПб.: ТО «Балтийская Звезда», РИД «Алаборг», 2013)

Премия «Просветитель» была учреждена в 2008 году основателем и почетным президентом компании «Вымпелком» и основателем Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрием Борисовичем Зиминым. Цель премии – привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, а также создать предпосылки для расширения рынка научно-популярной литературы. Премия проводится фондом Дмитрия Зимина «Династия» в сотрудничестве и при организационной поддержке Института книги.