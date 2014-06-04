Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН обзавелась собственным сайтом по адресу klnran.ru.

Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН — единственный на сегодня официально признаваемый государством орган, непосредственная задача которого — противодействие лженауке, то есть попыткам ввести в заблуждение граждан и государственные органы с помощью наукообразной информации. Комиссия была создана в 1998 году по инициативе лауреата Нобелевской премии академика Гинзбурга, который был ее первым председателем. После него комиссию возглавил академик Кругляков, благодаря которому комиссия приобрела широкую известность. С участием комиссии удалось предотвратить ряд афер, связанных, в частности, с использованием бюджетных средств на бесперспективные наукоподобные проекты. Одним из них была попытка запуска под эгидой правящей партии колоссальной программы «Чистая вода», оценки которой в денежном выражении достигали 15 трлн руб.

Комиссия издает бюллетень «В защиту науки» со статьями, посвященными анализу проблемы лженауки (на сегодня опубликовано 12 выпусков), но в освещении текущей деятельности комиссия до сих пор полагалась на содействие журналистов. Однако в последнее время острота проблемы лженауки значительно возросла. Всё чаще сомнительные с научной точки зрения идеи ложатся в основу формирования общественного мнения и даже принятия государственных решений. Опасность многочисленных псевдомедицинских технологий и политизация дискуссии по таким актуальным темам, как изменение климата, добыча сланцевого газа, использование генетически модифицированных организмов, — всё это требует, чтобы информация комиссии достигала публики быстрее и в аутентичном виде.

Поэтому при новом председателе, академике Александрове, было решено, что у комиссии должен быть собственный регулярно обновляемый сайт, информирующий публику и журналистов о состоянии дел в борьбе с лженаукой. Он разместился по адресу http://klnran.ru . На начальном этапе ставится задача наладить публикацию официальной информации комиссии и мониторинг важных событий, связанных с лженаукой и противодействием ей.

В числе первых публикаций на сайте появились разъяснения комиссии по вопросу о том, каким образом внешне безобидная практика освящения водопроводной воды, реализуемая ГУП «Водоканалом Санкт-Петербург» совместно с РПЦ, может косвенным образом представлять угрозу для здоровья горожан. Раздел мониторинга открылся разбором публикации «Российской газеты» о разработке в Чечне вечного двигателя и финансировании этой деятельности одним из местных госпредприятий, руководство которого, кстати, не далее как в прошлом году проходило по уголовному делу о мошенничестве.

Значимость проблемы лженауки начинает понимать и власть: в прошлом году Совет безопасности РФ запросил у комиссии доклад о влиянии лженауки на деятельность государства. Доклад был представлен 2 октября 2013 года на заседании Совбеза, специально посвященном проблеме лженауки, и сейчас готовится к публикации на сайте.

В перспективе сайт видится как точка консолидации общественных усилий по самозащите общества от разрушительного влияния лженауки. «Символично, что название сайта напоминает о знаменитой формуле Больцмана для энтропии — k ln N, — говорит редактор сайта научный журналист Александр Сергеев. — Ведь лженаука — это, образно говоря, и есть проявление энтропии в самой науке, а борьба с ней — по сути, элементарное наведение порядка. Приветствуются мнения, идеи, предложения о том, как это лучше делать».