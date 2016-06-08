7 июня стали известны имена номинантов премии Дмитрия Зимина «Просветитель-2016» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. В этом сезоне на конкурс было подано более 160 заявок, из которых в лонг-лист по традиции вошли 25 книг.

На конкурс принимались книги научно-популярного жанра на любую тематику, изначально написанные на русском языке и находящиеся в первичной продаже, вне зависимости от даты издания. К рассмотрению принимались рукописи, находящиеся в процессе издания на стадии макета, по заявкам издательств. На конкурс не принимались научные монографии, школьные и вузовские учебники и пособия, журналы, биографии и мемуары.

Отбор номинантов производили сопредседатели оргкомитета премии

• Александр Архангельский, историк, журналист, публицист и писатель

• Александр Гаврилов, литературный критик, культуртрегер, телеведущий, глава Института книги

При участии Валентина Кориневского, куратора «Книжных проектов Дмитрия Зимина»

Длинный список премии Дмитрия Зимина «Просветитель-2016»

1. Антонец Владимир «Простые вопросы. Книга похожая на энциклопедию» (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015)

2. Аузан Александр «Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь» (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014)

3. Ахмедов Эмиль «О рождении и смерти черных дыр» (М.: МЦНМО, 2015)

4. Бабаев Кирилл, Архангельская Александра «Что такое Африка» (М.: Рипол Классик, 2015)

5. Беляков Сергей «Тень Мазепы» (М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016)

6. Бондаренко Григорий «Мифы и общество Древней Ирландии» (М.: Языки славянских культур, 2015)

7. Буруковский Рудольф, Подольская Марина «О чем поют ракушки» (Kazan-Казань, 2013)

8. Динец Владимир «Песни драконов. Любовь и приключения в мире крокодилов и прочих динозавровых родственников» (М.: АСТ: Corpus, 2015)

9. Жуков Борис «Введение в поведение» (М.: АСТ: Corpus, книга выйдет в июне 2016 года)

10. Зазулина Наталия «Миссия Великого Князя» (М.: Бослен, 2015)

11. Зорин Андрей «Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века» (М.: Новое литературное обозрение, 2016)

12. Кавтарадзе Сергей «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле» (М.: Издательский Дом ВШЭ, 2016)

13. Каганов Моисей «Физика глазами физика» в 2 частях (М.: МЦНМО, 2014)

14. Лебина Наталья «Мужчина и Женщина: тело, мода, культура. СССР – Оттепель» (М.: Новое литературное обозрение, 2014)

15. Левонтина Ирина «О чем речь» (М.: АСТ: Corpus, 2016)

16. Малявин Владимир «Империя ученых» (М.: Европа, 2007)

17. Никитин Михаил «Происхождение жизни. От туманности до клетки» (М.: Альпина нон-фикшн, книга выйдет в июне 2016)

18. Панчин Александр «Сумма биотехнологии» (М.: АСТ: Corpus, 2015)

19. Первушин Антон «Последний космический шанс» (М.: Эксмо, 2015)

20. Покровский Вячеслав «Космос, Вселенная, теория всего почти без формул, или Как дошли до теории суперструн» (М.: Ленанд/URSS, 2016)

21. Попов Сергей «Суперобъекты: Звезды размером с город» (М.: Альпина нон-фикшн, 2016)

22. Свердлик Анна «Как эмоции влияют на абстрактное мышление и почему математика невероятно точна: Как устроена кора головного мозга, почему ее возможности ограничены и как эмоции, дополняя работу коры, позволяют человеку совершать научные открытия» (М.: Ленанд/URSS, 2016)

23. Шарый Андрей «Дунай: река империй» (М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015)

24. Щербинина Юлия «Время Библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры» (М.: Форум; Неолит, 2016)

25. Эткинд Александр «Мир мог быть другим: Уильям Буллит в попытках изменить XX век» (М.: Время, 2015)

Шорт-лист будет объявлен в начале октября 2016 года. Отбор книг в короткий список будут осуществлять члены жюри премии

• Роман Тименчик, председатель жюри, литературовед, профессор Еврейского университета в Иерусалиме.

• Дмитрий Баюк, историк науки, заместитель главного редактора журнала «Вопросы истории естествознания и техники»

• Евгений Бунимович, поэт, математик, уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России

• Владимир Плунгян, лингвист, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова

• Константин Северинов, биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, профессор Университета Ратгерса (США)

• Алексей Юрчак, антрополог, профессор Калифорнийского университета в Беркли (США)

• Редакторы-составители книги «Математическая составляющая» (Николай Андреев, Сергей Коновалов, Никита Панюнин; представитель на заседаниях жюри – Сергей Коновалов)

• Дмитрий Зимин – основатель премии «Просветитель» (с правом совещательного голоса)

Торжественное объявление лауреатов премии по традиции назначено на третий четверг ноября, т.е. в этом году церемония награждения состоится 17 ноября. Лауреаты премии в номинациях «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» получат денежное вознаграждение в размере 700 тыс. рублей, финалисты получат по 100 тыс. рублей. Издателей книг лауреатов наградят денежным сертификатом достоинством в 130 тыс. рублей на продвижение книг на рынке.

В преддверии награждения лауреатов пройдет Фестиваль премии «Просветитель» для всех любителей науки, научно-популярной литературы и просто любознательных людей.