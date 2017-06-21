Опубликован лонг-лист премии «Просветитель» 2017 года – традиционный список из 25 книг, каждая из которых может стать лучшей научно-популярной

книгой сезона.

Книги длинного списка отобрал оргкомитет премии под председательством Александра Архангельского (публицист, писатель, литературовед, телеведущий) и Александра Гаврилова (литературный критик, культуртрегер, телеведущий, глава «Института книги»).

1. Андрей Балдин, «Новый Буквоскоп, или Запредельное странствие Николая Карамзина». М.: Бослен, 2016

2. Анна Броновицкая, Николай Малинин, «Москва: архитектура советского модернизма. 1955-1991. Справочник-путеводитель». М.: Музей современного искусства "Гараж", 2016

3. Дарья Варламова, Антон Зайниев, «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города». М.: Альпина Паблишер, 2016

4. Алексей Водовозов, «Пациент разумный. Ловушки «врачебной диагностики», о которых должен знать каждый». М.: Эксмо, 2017

5. Станислав Дробышевский, «Достающее звено» (в двух томах). Книга первая. Обезьяна и все-все-все. М.: Corpus, 2017

Станислав Дробышевский, «Достающее звено» (в двух томах). Книга вторая. Люди. М.: Corpus, 2017

6. Иван Ефишов, «Таинственные страницы. Занимательная криптография». М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016 г.

7. Анна Иванова, «Магазины «Березка»: парадоксы потребления в позднем СССР». М.: Новое литературное обозрение, 2017

8. Юрий Иляхин, «Китай кусочками». Спб.: Петербургское Востоковедение, 2016

9. Ася Казанцева, «В интернете кто-то не прав! Научные исследования спорных вопросов». М.: Corpus, 2016

10. Алена Козлова, Николай Михайлов, Ирина Островская, Ирина Щербакова, «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах». М.: Издательство Agey Tomesh, 2016

11. Борис Колоницкий, «Товарищ Керенский. Антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа». Март – июнь 1917 года». М.: Новое литературное обозрение, 2017

12. Александр Константинов, «Занимательная радиация». Спб.: Супер издательство, 2017

13. Михаил Кречмар, «Сибирская книга. История покорения земель и народов сибирских». М.: Бухгалтерия и Банки, 2014

14. Иван Курилла, «История, или Прошлое в настоящем». Спб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017

15. Нелли Литвак, Андрей Райгородский, «Кому нужна математика? Понятная книга о том, как устроен цифровой мир». М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017

16. Михаил Маров, «Космос. От Солнечной системы вглубь Вселенной». М.: Физматлит, 2017

17. Вадим Махов, «Счастливый клевер человечества. Всеобщая история открытий, технологий, конкуренции и богатства». М.: Альпина Паблишер, 2017

18. Алексей Петухов, «Ар деко и искусство Франции первой четверти XX века». М.: БуксМарт, 2016.

19. Александр Пиперски, «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского». М.: Альпина нон-фикшн, 2017

20. Дмитрий Побединский, «Чердак. Только физика, только хардкор!». М.: АСТ, 2016

21. Владимир Савельев, «Статистика и котики. Самая дружелюбная книга об анализе данных». М.: Издательский сервис "Ridero", 2016

22. Тим Скоренко, «Изобретено в России. История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II». М.: Альпина нон-фикшн, 2017

23. Александр Соколов, «Учёные скрывают? Мифы XXI века». М.: Альпина нон-фикшн, 2017

24. Александр Тимофеевский, «Весна Средневековья». Спб.: Сеанс, 2016

25. Максим Франк-Каменецкий, «Самая главная молекула. От структуры ДНК до биомедицины 21 века». М.: Альпина нон-фикшн, 2017

Кроме того, Оргкомитет премии подготовил видеоролик с коротким рассказом о каждой книге из лонг-листа. Посмотреть его можно на официальном сайте премии или по ссылке https://vimeo.com/221648449

За лето жюри премии предстоит ознакомиться со всеми книгами и к началу октября проголосовать за короткий список – он будет объявлен 4 октября. В этом году в состав жюри вошли:

Алексей Семихатов - председатель жюри, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ФИАН, член Ученого совета Отделения теоретической физики Физического института им. П. Н. Лебедева РАН;

Евгений Бунимович – поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве;

Дмитрий Зимин – основатель премии «Просветитель» (с правом совещательного голоса);

Сергей Кавтарадзе – искусствовед, историк архитектуры, лауреат премии «Просветитель»-2016 в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле»;

Сергей Мироненко – доктор исторических наук, профессор, научный руководитель Государственного архива РФ, член Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ;

Александр Панчин – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИППИ РАН, лауреат премии «Просветитель»-2016 в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «Сумма биотехнологии. Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей»;

Владимир Плунгян – доктор филологических наук, профессор, академик РАН, зам. директора Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики МГУ им. М.В. Ломоносова;

Екатерина Померанцева – кандидат биологических наук, заведующая лабораторией ДНК-диагностики Центра Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО».

По правилам премии каждый финалист получает денежный приз в размере 100 тысяч рублей, каждый победитель – 700 тысяч рублей. Денежным сертификатом в 130 тысяч рублей на продвижение книг на рынке традиционно награждают издателей книг лауреатов.

Кроме того, в рамках библиотечной программы премии ежегодно более чем в 100 библиотек России отправляются все книги их короткого списка и несколько книг Библиотеки Династия. В этом году это книга Татьяны Зарубиной «От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем». М.: Розовый жираф, 2017.

Церемония награждения лауреатов состоится 16 ноября в Москве.

Справка

Премия Дмитрия Зимина «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году фондом некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия», а с 2016 года проходит при поддержке Zimin Foundation.