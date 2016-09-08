23 сентября 2016 года, в пятницу, в Санкт-Петербурге, в Доме писателя, состоятся Вторые Научно-литературные чтения имени А. Р. Беляева

В задачи чтений входит рассмотрение круга тем и проблем, связанных с пропагандой научного мировоззрения и методологии познания в научно-фантастической и научно-популярной литературе, по направлениям:

1) история научной фантастики и научно-популярной литературы;

2) исследование жизни и творчества авторов научной фантастики и научно-популярной литературы;

3) аспекты взаимного влияния науки, научной фантастики и научно-популярной литературы;

4) научная фантастика и научно-популярная литература как объект исследования для литературоведения и профессиональной литературной критики;

5) проблема научной и научно-технической достоверности в современной научной фантастике;

6) проблема обоснованности футурологического прогноза в современной научной фантастике и научно-популярной литературе;

7) современное состояние и перспективы развития научной фантастики и научно-популярной литературы.

Беляевские чтения будут организованы в формате международной конференции, проведение которой рассчитано на один рабочий день в рамках ежегодного Беляевского литературного фестиваля. Организаторы — Санкт-Петербургский союз ученых и Беляевский фонд поддержки и развития литературы. Сопредседатели оргкомитета А. Д. Балабуха и Л. Я. Боркин, члены оргкомитета М. Г. Борисов, А. И. Ермолаев, А. Б. Железняков, Е. В. Клещенко, А. И. Первушин.

Для включения доклада в программу Беляевских чтений необходимо до 19 сентября 2016 года представить оргкомитету тезисы доклада, отражающие его содержание, актуальность и новизну (шрифт Times New Roman, формат А4, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, объем до 6 000 знаков), с указанием выбранного тематического направления. Список литературы к тезисам подается по желанию. В тексте тезисов необходимо сообщить сведения об авторе (авторах): место работы, ученая степень и звание (если имеются), членство в творческих союзах (если имеется), контактные телефоны и адрес электронной почты. Заявки принимаются в количестве не более двух докладов. Если доклад будет сопровождаться показом иллюстраций, следует указать, какие технические средства для этого потребуются. Тезисы в электронном виде необходимо переслать на официальный адрес оргкомитета: info@sf-science.ru. Сборник тезисов докладов будет опубликован после завершения конференции.

Партнеры Беляевских чтений — Санкт-Петербургский Союз ученых, Союз писателей Санкт-Петербурга, Многонациональный Союз писателей, Союз писателей России, Российский союз писателей. Информационные партнеры — газета «Троицкий вариант — Наука», сайт «Лаборатория фантастики» (Fantlab.ru), журналы «В мире науки», «Вселенная, Пространство, Время», «Машины и механизмы», «Мир фантастики», «Наука и жизнь», «Популярная механика», «Химия и жизнь».

Первые научные Беляевские чтения были посвящены 130-летию со дня рождения основоположника российской научной фантастики Александра Романовича Беляева и проводились на его родине, в Смоленске.

Официальный сайт Беляевских чтений — http://sf-science.ru . Контактные электронные адреса членов оргкомитета: ответственный секретарь в Москве — Елена Владимировна Клещенко (klesch990@gmail.com); ответственный секретарь в Санкт-Петербурге — Антон Иванович Первушин (antonpervushin@gmail.com).

Текст письма (файл doc) - http://sf-science.ru/wp-content/uploads/sf-science.doc