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Вторник, 23 сентября 2014 года, 19:16
Опубликовано в: Пресс-релизы, Популяризация, Анонсы
Опубликовано в: Пресс-релизы, Популяризация, Анонсы
23 сентября в кафе «МАРТ» был объявлен список из 8 финалистов премии в области научно-популярной литературы «Просветитель».
Гуманитарные науки
- Ольга Вайнштейн. «Денди: мода, литература, стиль жизни»
- Павел Полян. «Свитки из пепла. Еврейская «зондеркоммандо» в Аушвице-Биркенау и ее летописцы»
- Аделаила Сванидзе. «Викинги»
- Сергей Яров. «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда»
Естественные науки
- Геннадий Горелик. «Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации»
- Ижевский C.С., Лобанов А.Л., Соснин А.Ю. «Жизнь замечательных жуков»
- Ася Казанцева. «Кто бы мог подумать? Как мозг заставляет нас делать глупости»
- Борис Штерн. «Прорыв за край мира»
Отбор книг в шорт-лист проводили члены жюри премии:
- Борис Салтыков, президент Политехнического музея, председатель жюри
- Алексей Семихатов, физик, переводчик
- Евгений Бунимович, поэт, математик, заслуженный учитель России
- Илья Колмановский, биолог, журналист
- Владимир Плунгян, лингвист, лауреат 2011 года (автор книги «Почему языки такие разные»)
- Дмитрий Жуков, биолог, лауреат 2013 года (автор книги «Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей»)
- Виктор Сонькин, филолог, лауреат 2013 года (автор книги «Здесь был Рим»)
Торжественное объявление лауреатов назначено на третий четверг ноября, т.е. в этом году церемония состоится 20 ноября.
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