23 сентября в кафе «МАРТ» был объявлен список из 8 финалистов премии в области научно-популярной литературы «Просветитель».

Гуманитарные науки

Ольга Вайнштейн. «Денди: мода, литература, стиль жизни» Павел Полян. «Свитки из пепла. Еврейская «зондеркоммандо» в Аушвице-Биркенау и ее летописцы» Аделаила Сванидзе. «Викинги» Сергей Яров. «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда»

Естественные науки

Геннадий Горелик. «Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации» Ижевский C.С., Лобанов А.Л., Соснин А.Ю. «Жизнь замечательных жуков» Ася Казанцева. «Кто бы мог подумать? Как мозг заставляет нас делать глупости» Борис Штерн. «Прорыв за край мира»

Отбор книг в шорт-лист проводили члены жюри премии:

Борис Салтыков, президент Политехнического музея, председатель жюри

Алексей Семихатов, физик, переводчик

Евгений Бунимович, поэт, математик, заслуженный учитель России

Илья Колмановский, биолог, журналист

Владимир Плунгян, лингвист, лауреат 2011 года (автор книги «Почему языки такие разные»)

Дмитрий Жуков, биолог, лауреат 2013 года (автор книги «Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей»)

Виктор Сонькин, филолог, лауреат 2013 года (автор книги «Здесь был Рим»)

Торжественное объявление лауреатов назначено на третий четверг ноября, т.е. в этом году церемония состоится 20 ноября.