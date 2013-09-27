26 сентября в 14.00 в Гоголь-центре состоялась пресс-конференция по случаю объявления финалистов премии в области научно-популярной литературы «Просветитель» сезона 2013.



Короткий список премии «Просветитель-2013»:

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ

1 Жуков Дмитрий Анатольевич «Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей» М.: Альпина нон-фикшн, 2013

2 Петров Александр Николаевич «Гравитация. От хрустальных сфер до кротовых дыр» Фрязино: Век-2, 2013

3 Образцов Петр Алексеевич «Удивительные истории о существах самых разных. Тайны тех, кто населяет землю, воду и воздух» М.: Ломоносовъ, 2012

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

4 Сонькин Виктор Валентинович «Здесь был Рим» М.: АСТ: Corpus, 2013

5 Копелев Дмитрий Николаевич «Раздел океана в 16-18 веках. Истоки и эволюция пиратства» СПб.: Крига, 2013

6 Мильчина Вера Аркадьевна «Париж в 1814-1848 годах. Повседневная жизнь» М.: Новое литературное обозрение, 2013

7 Васькин Александр Анатольевич «Москва, спаленная пожаром». Первопрестольная в 1812 году» М.: Издательство «Спутник+», 2012

В БИБЛИОТЕЧНУЮ РАССЫЛКУ ВНЕ КОНКУРСА ВКЛЮЧАЮТСЯ КНИГИ:

• Авен Петр Олегович, Кох Альфред Рейнгольдович, «Революция Гайдара: История реформ 90-х из первых рук», М.: Альпина Паблишер, 2013

• Чудакова Мариэтта Омаровна, «Время читать! Полка 1, 2, 3. Не для взрослых», М.: Время, 2012

ОТБОР ФИНАЛИСТОВ ПРОВОДИЛСЯ ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ ПРЕМИИ:

• Борис Салтыков, президент Политехнического музея, председатель жюри

• Алексей Семихатов, физик, переводчик

• Евгений Бунимович, поэт, математик, заслуженный учитель России

• Илья Колмановский, биолог, журналист

• Владимир Плунгян, лингвист, лауреат 2011 года (автор книги «Почему языки такие разные»)

• Владимир Сурдин, астроном, лауреат 2012 года (автор книги «Разведка далеких планет»)

• Александр Мещеряков, японист, лауреат 2012 года (автор книги «Император Мэйдзи и его Япония»)