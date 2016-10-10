23-24 сентября 2016 года в городе Пушкин (Санкт-Петербург) в рамках Третьего ежегодного Беляевского литературного фестиваля (Белфест-2016), организованного Беляевским фондом поддержки и развития литературы и Союзом писателей Санкт-Петербурга, состоялось торжественное вручение премий в области литературы. На протяжении многих лет Беляевский фонд поддержки и развития литературы уделяет особое внимание поощрению популяризации науки. Творческие достижения в этой области оцениваются специальной литературной премией имени А.Р.Беляева, знаменитого советского писателя-фантаста, жившего в Пушкине. На конкурс Белфест-2016 могли выдвигаться только работы, изданные в предыдущем 2015 году.

— В номинации «Лучшая оригинальная просветительская книга года» — Александр Борисович Соколов за книгу «Мифы об эволюции человека».

— В номинации «Лучший перевод просветительской книги на русский язык» — Олег Юрьевич Сивченко за переводы книг Р.Джаявардхана «Охотники за нейтрино», Э.Уилсон «Смысл существования человека», Р.Ланца и Б.Берман «Биоцетризм. Как жизнь создает Вселенную».

— Станислав Евгеньевич Ломакин за перевод книги К.Торна «Интерстеллар: Наука за кадром» [за счет свободной номинации].

— В номинации «Лучшая оригинальная серия очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе» — Лев Яковлевич Боркин за цикл очерков «Гималайский проект», опубликованных в газете «Троицкий вариант — Наука» в течение 2015 года.

— В номинации «Лучший перевод на русский язык серии очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе» — премия не была присуждена никому.

— В номинации «Критика в области научно-популярной и научно-художественной литературы» — премия не была присуждена никому.

— В номинации «Издательству — за лучшую подборку просветительской литературы, выпущенную в течение года» — издательство «МИФ – Манн, Иванов и Фербер» (Москва) за серию книг «Практическая психология», изданных в течение 2015 года.

— В номинации «Журналу — за наиболее интересную деятельность в течение года» — журнал «Кот Шрёдингера» (Москва)

— В номинации «Специальная премия жюри» — Леонид Ефимович Гринин и Антон Леонидович Гринин за книгу «От рубил до нанороботов. Мир на пути к эпохе самоуправляемых систем (история технологий)».

— Марина Николаевна Колотило за серию из пяти книг «Толстовский Дом. Люди и судьбы», изданных с 2010 по 2015 год [за счет второй свободной номинации].

— Илья Александрович Киселёв за книгу «Секреты Дома Лазаревых (триптих)» [за счет третьей свободной номинации].

— В номинации «Восстановление справедливости» — Кирилл Юрьевич Еськов за уникальную книгу «История Земли и жизни на ней», неоднократно переиздававшуюся с 1999 года.

— В номинации «Просветительский или научно-популярный сайт — за наиболее интересную деятельность в предшествующий период» — премия не была присуждена никому.