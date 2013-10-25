Победителями стали:

В номинации «Естественно-научные прикладные дисциплины (химия, физика, технологии и т.п.)»

1-е место – Егор Задереев за пост«Где, как и почему раки зимуют»

2-е место – zelenyikot.livejournal.com за пост «Как мы искали “Марс-3”»

3-е место – Александр Панчин за пост «Плацебо, ноцебо и дурацебо»

В номинации «Гуманитарные дисциплины (психология, социология и т.д.)»

1-е место – Перепёлкина Ольга за пост «Иллюзия резиновой руки», или Как мы воспринимаем искусственные части тела»

2-е место – world-japan.livejournal.com за пост «Спор о сакэ и рисе»

3-е место – Владислав Малышев за пост «Ольмеки, которые не были ольмеками»

В номинации «Теоретические научные дисциплины (космология, теоретическая физика, математика и т.п.)»

1-е место – mursic.livejournal.com за пост «Влияние Луны на Землю»

2-е место – Максим Коробов за пост «Квантовый мир: один или море?»

3-е место – mursic.livejournal.com за пост «Солнечное нейтрино, или Как выглядит Солнце с тёмной стороны Земли»

В номинации «Бытие науки (общенаучные вещи, размышления о научном методе, история и философия науки и т.п.)»

1-е место – Александр Панчин за пост «Гомеопатия, лечение по компакт-дискам и популярный научный метод»

2-е место – mursic.livejournal.com за пост «Как ходить на парусной яхте против ветра?»

3-е место – Иван Ротозеев за пост «Как выигрывать в рулетку».



Бессменным лидером на протяжении всего читательского голосования оставался пост «Как мы искали “Марс-3”», представленный в номинации «Естественно-научные прикладные дисциплины (химия, физика, технологии и т.п.)». Так он и финишировал на первом месте, получив от 215 читателей по всем позициям наивысшую оценку.

Второе место занял пост Егора Задереева «Где, как и почему раки зимуют» в номинации «Естественно-научные прикладные дисциплины (химия, физика, технологии и т.п.)». Ему отдали предпочтение 63 человека.

И на третье место по результатам читательского голосования поднялся пост «Красивая наука от российского спутника “Электро-Л”» в номинации «Теоретические научные дисциплины (космология, теоретическая физика, математика и т.п.)».