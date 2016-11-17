16 ноября 2016 в Клубе писателей Центрального Дома литераторов состоялась девятая торжественная церемония вручения премии Дмитрия Зимина «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.

Ведущими церемонии стали Тутта Ларсен и Михаил Зыгарь. Лауреата в номинации «Естественные и точные науки» объявил член жюри Евгений Бунимович. Награда досталась Александру Панчину за книгу «Сумма биотехнологии».

Евгений Бунимович: «Мы хорошо знаем известную фразу о том, что любая математическая формула сокращает количество читателей вдвое. Поэтому тем, кто пишет книги на естественнонаучные темы, приходится очень непросто. В этом году выбор в этой номинации был очень непростым. С одной стороны для жюри сложно, когда нет очевидного лидера, а с другой – интересно сидеть и обсуждать, так как сразу возникают не только все достоинства книги, но и более глобальные темы, например, что такое вообще просветительство? На выбор жюри влияет всё. Сегодняшнее время тоже влияет».

Александр Панчин: «Большое спасибо членам жюри и Дмитрию Борисовичу Зимину, который основал эту премию. Мне кажется, что она вдохновляет очень многих людей писать научно-популярные книжки и делать это хорошо. Моя книжка не была бы написана вообще, если бы не мои родители и учителя. И она была бы написана, но не была бы номинирована на премию, если бы не многочисленные люди, которые помогали мне ее редактировать. Также я очень благодарен Асе Казанцевой. Я как-то слушал ее мастер-класс о том, как и зачем писать научно-популярную книжку. Ее речь была очень вдохновительной, после которой я серьезно задумался о том, что это действительно целесообразно. Наслушался и написал».

Лауреата в номинации «Гуманитарные науки» объявил член жюри Дмитрий Баюк. Награда досталась Сергею Кавтарадзе за книгу «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле».

Дмитрий Баюк: «Короткий список в этом году удивительно хорош и разнообразен. Все четыре книги совершенно непохожи друг на друга. Все четыре стоит прочитать. Сравнивать их необыкновенно трудно. Что должен делать настоящий просветитель? Он должен много знать и быть готовым рассказать об этом популярно. Мне необыкновенно приятно, когда люди пишут про историю математики, когда им приходится писать популярно и про то, что не очень понятно. Среди этих книг была одна, за которую я болел с самого начала. И это книга Сергея Кавтарадзе».

Сергей Кавтарадзе: «Я благодарен Дмитрию Борисовичу за меня, за то, что премия действительно работает. В том момент, когда я оказался еще в длинном списке, я заметил, что это эффективно. Очень много людей в разных городах нашей страны следят за этой премией и внимательно знакомятся со всеми книгами, ставшими ее номинантами. Все книги, отобранные оргкомитетом, совершенно замечательные. Большое спасибо читателям, ведь всё делается для них. Они поддерживают вот это поле, ради которого мы все работаем».

Лауреаты премии получают денежное вознаграждение в размере 700 тыс. руб., финалисты получают по 100 тыс. руб. Издатели книг лауреатов получают денежный сертификат достоинством в 130 тыс. руб. на продвижение книг на рынке. Кроме того, книги лауреатов и финалистов премии будут отправлены в 100 библиотек регионов России. В течение года будут проводиться лекции номинантов, финалистов и лауреатов премии в регионах и за рубежом, а также онлайн-трансляции для читателей региональных библиотек.

Специальной награды «Просветитель просветителей» и денежным вознаграждением в размере 200 тыс. руб. был удостоен Андрей Зорин, автор книги «Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века». «Это очень важная и знаковая номинация, ведь работа просветителей именно в том и состоит, чтобы готовить других просветителей, создавать пространство для развития просвещения в рамках которого просветители встречаются со своими слушателями, которые тоже, быть может – будущие просветители», – отметили ведущие церемонии.

Роман Тименчик: «Поводом для создания этой номинации было появление книги «Появление героя» в длинном списке. В жанре научно-художественных книг важно учитывать, что, как и во всякой хорошей литературе, очень важен тот момент, который современная эстетика называет удовольствие от чтения. Если мы говорим о научно-популярной литературе, то удовольствие здесь бывает двух видов. Одно удовольствие от того, что ты приблизительно так и представлял себе картину, может быть просто не находя для этого точных слов, а второе – то, что никогда бы так не подумал, как сказано в этой книге. Так вот книга Андрея Зорина представляет собой синтез этих двух удовольствий. Действительно, Андрей Леонидович является просветителем просветителей, человеком, благодаря которому целое поколение российских гуманитариев укрепилось в своих предубеждениях и симпатиях».

Специальный приз Дмитрия Зимина «Совещательный голос» получил Владимир Решетников, автор книги «Почему небо темное. Как устроена Вселенная».

Дмитрий Зимин: «Во-первых, этом году мы можем праздновать десятилетие существования оргкомитета, ведь он начал свою работу за год до начала проведения премии. Честь и слава нашему оргкомитету, и особенно сопредседателям Александру Архангельскому и Александру Гаврилову! Во-вторых, каждый год мы мучаемся, потому что какая-нибудь великолепная книжка оказывается «за бортом». Поэтому в этом году в честь 10-летия работы нашего оргкомитета мне было поручено однократно превратить свой совещательный голос в решающий и выбрать для специального приза одну книгу, которая претендовала на премию, но не стала победителем. Понятно, что такой приз должен относиться к древнейшим наукам. Например, астрономии. И вот однажды, одна безлунная темная ночь под шепот звезд буквально сказала нам имя автора книги. Он учит нас, глядя в пустоту, узнать свое прошлое и будущее, понять, что эта пустота позволяет узнать, что Вселенная конечна во времени и пространстве. А вообще, глядеть в пустоту и видеть свое будущее – это талант, который нужен не только астроному, но и обычному человеку».

В этом году при поддержке информационного партнера премии – научно-популярного издания N+1 – состоялось народное голосование за лучшую книгу, ставшее уже традиционным. В течение двух недель на сайте издания публиковались фрагменты из книг финалистов премии. После этого в паблике "ВКонтакте" «Образовач» (372 500 подписчиков) и на сайте www.nplus1.ru в течение двух дней (14-15 ноября) проходило голосование, в котором участвовало 2547 человек. Победителем стал Александр Панчин за книгу «Сумма биотехнологии».

Премия Дмитрия Зимина «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году фондом некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия», а с 2016 года проходит при поддержке Zimin Foundation.

Цель премии – привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России. Подробнее о премии на сайте www.premiaprosvetitel.ru

В жюри сезона 2016 вошли: