20 ноября в Российском академическом молодежном театре состоялась седьмая торжественная церемония вручения премии в области научно-популярной литературы « Просветитель ».

Лауреатом в номинации «Естественные и точные науки», а также в номинации «Народное голосование» стала Ася Казанцева, автор книги «Кто бы мог подумать: как мозг заставляет нас делать глупости». М.: Corpus, 2014 г.

Лауреатом в номинации «Гуманитарные науки» стал Сергей Яров, автор книги «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда». М.: Молодая гвардия, 2013 г.

Лауреатом в специальной номинации «За верное служение делу просветительства» получила газета «Троицкий вариант - Наука».

Члены жюри премии сезона 2014:

Борис Салтыков, президент Политехнического музея, председатель жюри

Алексей Семихатов, физик, переводчик

Евгений Бунимович, поэт, математик, заслуженный учитель России

Илья Колмановский, биолог, журналист

Владимир Плунгян, лингвист, лауреат 2011 года (автор книги «Почему языки такие разные»)

Дмитрий Жуков, биолог, лауреат 2013 года (автор книги «Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей»)

Виктор Сонькин, филолог, лауреат 2013 года (автор книги «Здесь был Рим»)